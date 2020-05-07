Українська фітнес-модель Юлія Мішура вирішила розважитися на карантині

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram спортсменки.

Так, киянка порадувала своїх підписників опублікувавши в Інстаграмі фото, на якому вона лише злегка прикрилася руками.

"Спорт і жіночність. Сексі фоточку в стрічку" - підписала кадр українка.

Фотографія викликала безліч захоплених коментарів у фоловерів.

"Праці, поту і самодисципліни вкладено немало", "Всі як вийдуть з карантину будуть так ходити", "це прекрасний настрій! вам дуже придуже йде!", - пишуть в коментарях.

До речі, популярна фітнес-тренер Катерина Усманова регулярно показує своє ідеальне тіло в соцмережах

На Усманову підписалися вже понад 2,5 мільйона чоловік.

Ставши володаркою Кубка Росії та Східної Європи і фіналісткою чемпіонату Європи у категорії "бікіні" в 2013 році, Усманова завершила змагальну кар'єру.

З тих пір і до поточного моменту вона вкрай успішно займається тренерською діяльністю і надає платні консультації.

Також дівчина не забуває показувати своє ідеальне тіло підписникам.

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