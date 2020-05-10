Можна змістити акцент на ті м'язи, які ви хочете опрацювати найбільше

Зірковий тренер Андрій Хомицький вирішив навчити українців кількох вправ для підтримки ідеальної форми

Як повідомляє Politeka.net, зоряний фітнес-тренер, Андрій Хомицький, щоб не нудьгувати на карантині, вирішив наполегливо зайнятися записом тренувань на You Tube каналі Khomytskyi Pro.

В новому відео Хомицький не тільки розповів, як правильно займатися спортом на карантині, але і розібрав всі топові помилки, які зустрічаються на спортивному шляху тих, хто вперто його долає (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Під час тренування, тренер показав комплекс тренувань на косі м'язи, які складаються з трьох вправ. Це прості, але дуже ефективні вправи, які не тільки зміцнять ваш прес і підтягнутий живіт, але і дозволять домогтися промалюванню контуру боків і вузької талії. Тобто вправи допоможуть прибрати зайвий жир на животі.

1. Косі скручування – ляжте на спину і зігніть ноги в колінах. Покладіть ногу однієї, наприклад, правої ноги на коліно іншої. Руки приберіть за голову. Поперек щільно притисніть до підлоги. Рух ви будете виконувати з округленою спиною, поперек не повинен прогинатися, він весь час залишається притиснутим до підлоги.



На видиху скрутіть корпус вгору і вправо. Тягніться лівим ліктем до коліна правої ноги. Руками не тисніть на голову, стежте за тим, щоб підборіддя не притискалося до грудей. Шию намагайтеся максимально розслабити. На вдиху поверніться у вихідне положення.

2.Бічна планка – ляжте боком на килимок. Зіпріться на зігнуту в лікті праву руку, а ліву ногу покладіть на праву. Це буде вихідним положенням. Далі підніміть таз і розмістіть своє тіло так, щоб воно знаходилося на одній прямій лінії. Ви відчуєте напругу в руці, але зробіть так, щоб і у всій правій частині тіла м'язи напружилися.

3.Планка - голова і шия повинні бути розслабленими і вільними. Руки потрібно тримати прямо перед собою або схрестити їх. Лікті строго під плечовими суглобами, щоб не створювати зайвого навантаження на плечі.

Нагадаємо, що Андрій Хомицький показав, як українцям тримати себе у формі на карантині: «Займе всього 15 хвилин».

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