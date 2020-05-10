Зірковий тренер Андрій Хомицький вирішив навчити українців кількох вправ для підтримки ідеальної форми
Як повідомляє Politeka.net, зоряний фітнес-тренер, Андрій Хомицький, щоб не нудьгувати на карантині, вирішив наполегливо зайнятися записом тренувань на You Tube каналі Khomytskyi Pro.
В новому відео Хомицький не тільки розповів, як правильно займатися спортом на карантині, але і розібрав всі топові помилки, які зустрічаються на спортивному шляху тих, хто вперто його долає (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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Під час тренування, тренер показав комплекс тренувань на косі м'язи, які складаються з трьох вправ. Це прості, але дуже ефективні вправи, які не тільки зміцнять ваш прес і підтягнутий живіт, але і дозволять домогтися промалюванню контуру боків і вузької талії. Тобто вправи допоможуть прибрати зайвий жир на животі.
1. Косі скручування – ляжте на спину і зігніть ноги в колінах. Покладіть ногу однієї, наприклад, правої ноги на коліно іншої. Руки приберіть за голову. Поперек щільно притисніть до підлоги. Рух ви будете виконувати з округленою спиною, поперек не повинен прогинатися, він весь час залишається притиснутим до підлоги.
На видиху скрутіть корпус вгору і вправо. Тягніться лівим ліктем до коліна правої ноги. Руками не тисніть на голову, стежте за тим, щоб підборіддя не притискалося до грудей. Шию намагайтеся максимально розслабити. На вдиху поверніться у вихідне положення.
2.Бічна планка – ляжте боком на килимок. Зіпріться на зігнуту в лікті праву руку, а ліву ногу покладіть на праву. Це буде вихідним положенням. Далі підніміть таз і розмістіть своє тіло так, щоб воно знаходилося на одній прямій лінії. Ви відчуєте напругу в руці, але зробіть так, щоб і у всій правій частині тіла м'язи напружилися.
3.Планка - голова і шия повинні бути розслабленими і вільними. Руки потрібно тримати прямо перед собою або схрестити їх. Лікті строго під плечовими суглобами, щоб не створювати зайвого навантаження на плечі.
Нагадаємо, що Андрій Хомицький показав, як українцям тримати себе у формі на карантині: «Займе всього 15 хвилин».
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