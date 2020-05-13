Український борець греко-римського стилю, а нині народний депутат Жан Беленюк запропонував розсудити бій Олександра Усика проти Богдана Грицая

Нагадаємо, що Грицай викликав українського боксера на бій без правил, повідомляє Politeka.net.

"Поки всі викликають Олександра Усика на бій, вирішив запропонувати свою кандидатуру в якості судді цього протистояння. Чесність і неупередженість гарантую. Від гонорару відмовляюся, в нинішньому статусі за законом не годиться", - написав Беленюк.

Раніше ми писали, що країнський борець Богдан Грицай, який кинув виклик боксеру Олександру Усику, відмовився від бою з ним

"Усик не погодився на бій. Він запропонував мені бій без правил. Не я, а він розповідав, що "диванний експерт" заходить у двері, і він його нокаутує. Бокс? Для мене це неприйнятно. Це він мені запропонував бій. Це чітко видно на відео.

А я і є той "диванний експерт". Я прийняв його виклик. На відео чітко видно, що людина заходить не в ті двері, і він його нокаутує. Ви бачите на відео, де правила, зважування, медкомісію про яку він говорить? Там немає правил, і тому я вирішив, що бій без правил", – сказав Грицай в ефірі телеканалу НТА.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

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