Українському боксеру Олександру Усику кинули новий виклик на бій

Так, поєдинок з українцем хочуть хлопці Бодя і Никитос. Хлопці висунули серйозні претензії боксеру і тепер йому доведеться відповісти за свої дії.

"У нас дуже велика пред'ява до Олександра, і ми також, як і всі "дуже круті" хлопці, не залишилися в стороні!", - підписаний ролик в соцмережі.

Запущен новый челендж : ещё один вызов Усика на бой). У нас очень большая предъява к Александру, и мы также, как и все "очень крутые" ребята, не остались в стороне!!)) Gepostet von Владимир Полищук am Mittwoch, 13. Mai 2020

Нагадаємо, що Богдан Грицай прийняв виклик боксера Олександра Усика

Спортсмен відреагував на нещодавнє звернення свого колеги і опублікував відповідь на YouTube.

У своєму ролику Олександр Усик закликав "диванних" хейтеров стежити за своєю поведінкою. Він заявив: "Дорогі друзі, вихід є завжди. Але стежте, які ви відкриваєте двері, і куди ви заходите", крім того, боксер демонстративно нокаутував одного з критиків.

Вчинок Усика зачепив Богдана Грицая, чемпіона України з боротьби серед кадетів та бронзового призера Чемпіонату світу.

"Я приймаю виклик. Після цього бою ти зрозумієш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими", - підкреслив спортсмен.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

Також Politeka писала, що Усику і Ломаченку збираються видати паспорти РФ, офіційну заяву: "Ми пишаємося ними".