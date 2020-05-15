Українському боксеру Олександру Усику кинули новий виклик на бій
Так, поєдинок з українцем хочуть хлопці Бодя і Никитос. Хлопці висунули серйозні претензії боксеру і тепер йому доведеться відповісти за свої дії.
"У нас дуже велика пред'ява до Олександра, і ми також, як і всі "дуже круті" хлопці, не залишилися в стороні!", - підписаний ролик в соцмережі.
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Нагадаємо, що Богдан Грицай прийняв виклик боксера Олександра Усика
Спортсмен відреагував на нещодавнє звернення свого колеги і опублікував відповідь на YouTube.
У своєму ролику Олександр Усик закликав "диванних" хейтеров стежити за своєю поведінкою. Він заявив: "Дорогі друзі, вихід є завжди. Але стежте, які ви відкриваєте двері, і куди ви заходите", крім того, боксер демонстративно нокаутував одного з критиків.
Вчинок Усика зачепив Богдана Грицая, чемпіона України з боротьби серед кадетів та бронзового призера Чемпіонату світу.
"Я приймаю виклик. Після цього бою ти зрозумієш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими", - підкреслив спортсмен.
Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".
Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".
Також Politeka писала, що Усику і Ломаченку збираються видати паспорти РФ, офіційну заяву: "Ми пишаємося ними".