Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала, як займається на тренажері
Зірка для підтримки своєї чудової форми активно займається спортом, що неодноразово демонструвала в сториз Instagram, пише Politeka.net.
Так, нещодавно зірка опублікувала нове відео, де показала свої тренування на велотренажері. Красуня не тільки приділяла час активному крутінню педалей, але і зйомці себе на камеру.
При цьому красуня знімала себе з неймовірно гарячого ракурсу: піднявши камеру над грудьми.
Помітно, що модель займається в облягаючому топі з плетінням на грудях, яке надає більшої пікантності.
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Топік підкреслив пишний бюст, натягнувшись на ньому. Видно, що з боків тканина трохи оголила груди.
Також зірка займалася в облягаючих легінсах, які обтягнули її стрункі, і в той же час, накочені ніжки: "Тіло на мільйон".
Маленький, ледве помітний, ланцюжок і годинник на руці доповнили образ.
Грайлива Амато виставила язик і посміхнулася у камеру.
Оскільки кадри були оприлюднені в сторіз, вони не зібрали жодного лайка, але, ймовірно, отримали масу коментарів.
Нагадаємо, Ніколь Амато позувала в короткому облягаючому топі, який просто шикарно виділив її пишні форми.
Також Амато була в облягаючих легінсах.
Примітно, що під час фотографування Ніколь вирішила не чіпати обличчя.
Раніше повідомлялося, Ніколь Амато позувала в обтягуючому костюмі, який підкреслив всі її вигини й пишні форми.
Амато позувала на березі моря, вигнувшись, стоячи на одній ногу. Красуня схопила другу ніжку і вийшла поза "ластівки". Руку красуня витягнула вперед.
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