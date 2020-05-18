Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала, як займається на тренажері 

Зірка для підтримки своєї чудової форми активно займається спортом, що неодноразово демонструвала в сториз Instagram, пише Politeka.net

Так, нещодавно зірка опублікувала нове відео, де показала свої тренування на велотренажері. Красуня не тільки приділяла час активному крутінню педалей, але і зйомці себе на камеру. 

При цьому красуня  знімала себе з неймовірно гарячого ракурсу: піднявши камеру над грудьми. 

Помітно, що модель займається в облягаючому топі з плетінням на грудях, яке надає більшої пікантності. 

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Топік підкреслив пишний бюст, натягнувшись на ньому. Видно, що з боків тканина трохи оголила груди. 

Також зірка займалася в облягаючих легінсах, які обтягнули її стрункі, і в той же час, накочені ніжки: "Тіло на мільйон".  

Маленький, ледве помітний, ланцюжок і годинник на руці доповнили образ.

Грайлива Амато виставила язик і посміхнулася у камеру. 

Оскільки кадри були оприлюднені в сторіз, вони не зібрали жодного лайка, але, ймовірно, отримали масу коментарів. 

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала в короткому облягаючому топі, який просто шикарно виділив її пишні форми. 

Також Амато була в облягаючих легінсах. 

Примітно, що під час фотографування Ніколь вирішила не чіпати обличчя.

Раніше повідомлялося, Ніколь Амато позувала в обтягуючому костюмі, який підкреслив всі її вигини й пишні форми.  

Амато позувала на березі моря, вигнувшись, стоячи на одній ногу. Красуня схопила другу ніжку і вийшла поза "ластівки". Руку красуня витягнула вперед. 

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