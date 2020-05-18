Промоутер Усика Олександр Красюк впевнений, що борець Богдан Грицай, який кинув виклик його підопічному, хоче попіаритися

Про це повідомляє видання Xsport.

"Зростаюча популярність Усика не залишає байдужими практично нікого. Публічні особи, спортсмени, політики – всі намагаються бути почутими. І для цієї мети використовують згадку найпопулярнішого спортсмена нашої країни.

Кажуть різне... але мета, яку переслідують, все ж є егоїстичною у кожному з випадків. Не виняток і виклик, кинутих юним борцем з Шепетівки, про якого ніхто ніколи не чув. Рядовий спортсмен побажав стати більш відомим, ніж належить бути атлету з не настільки видатним досягненням у спорті.", – заявив Карасюк.

Раніше ми писали, що екс-претендент на пояс чемпіона світу Максим Бурсак (36-6-2, 16 КО) поділився думкою щодо конфлікту боксера Олександра Усика (17-0, 13 КО) і борця Богдана Грицая.

"Я взагалі не знаю, хто такий Грицай. Це клоунада, шоу. Чесно кажучи, навіть не хочу це коментувати. Хто такий Грицай? За якими правилами вони будуть битися, хто гонорари платити буде, чи потрібно це Усику? Я теж можу зараз кинути виклик кому-то. Платіть гроші і давайте зробимо", - заявив Бурсак.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

Також Politeka писала, що Усику і Ломаченко збираються видати паспорти РФ, офіційна заява: "Ми пишаємося ними".