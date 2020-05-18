Ігор Кондратюк різко пройшовся по зоряним боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку

Так, відомий телеведучий Ігор Кондратюк прокоментував зйомки зоряних боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка в російському фільмі, через що вони потрапили в базу "Миротворця". Слова шоумена наводить видання Expres Online.

«Мені буде все одно, якщо ці хлопці перестануть виступати під українським прапором. Усик і Ломаченко – сильні в рингу, але дуже слабкі в розумовому жанрі», - сказав Кондратюк.

Телеведучий зазначив, що не розуміє тих людей, хто бачить в цих боксерів кумирів. За його словами, вчинки Усика і Ломаченко поза спорту «не варті і виїденого яйця», а їх слова «не значать ні грама».

«Не розумію тих, для кого вони є кумирами. Їх вчинки поза спорту не варті виїденого яйця. Їх слова не значать ні грама», - резюмував Кондратюк.

Свою думку з цього приводу зйомок Ломаченко та Усика в російському фільмі висловила і колишня чемпіонка світу з кікбоксингу Олена Твердохліб. Так, вона назвала боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка агентами Кремля.

За її словами, частина населення України просто тихенько сидить під гаслом «щоб не було війни» і їм байдуже, буде незалежної України чи ні.

«Це головна проблема України. Поки Україна не подолає цю кумовскую зв'язок з ворогом, і зв'язок через діяльність російської церкви в Україні, Україна в небезпеці», - зазначила вона.

Нагадаємо, Усик поплатився за загрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

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