Збірна України з шахів здобула перемогу над Росією в суперфіналі Світової ліги

Як повідомляється на офіційній сторінці спільноти "Українські шахи" в Facebook, наша команда стала переможцем вирішального поєдинку у всіх трьох дисциплінах – бліці, швидких і хвилинних партіях (808:396; 942:506; 650,5:493,5).

Суперфінал проходив у рамках змагання Live World Chess League, участь в якому можуть брати як гросмейстери, так і любителі.

Раніше ми писали, що Ігор Кондратюк різко пройшовся по боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку

Так, відомий телеведучий Ігор Кондратюк прокоментував зйомки зоряних боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка в російському фільмі, через що вони потрапили в базу "Миротворця".

«Мені буде все одно, якщо ці хлопці перестануть виступати під українським прапором. Усик і Ломаченко – сильні в рингу, але дуже слабкі в розумовому жанрі», - сказав Кондратюк.

Телеведучий зазначив, що не розуміє тих людей, хто бачить в цих боксерів кумирів. За його словами, вчинки Усика і Ломаченка поза спортом «не варті і виїденого яйця», а їх слова «не значать ні грама».

«Не розумію тих, для кого вони є кумирами. Їх вчинки поза спорту не варті виїденого яйця. Їх слова не значать ні грама», - резюмував Кондратюк.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

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