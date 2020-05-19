Олександру Усику та Богдану Грицаю готові організувати бій за правилами змішаних єдиноборств

У поєдинку зацікавлені російські та японські промоутери, повідомляє boxing-mma.com.

"Абсолютний чемпіон світу з боксу буде явним фаворитом у протистоянні з борцем. І такий бій в РФ може добре розкрутити пропагандистська машина. Грицай не поїде в Москву, але зустріч можна організувати в нейтральному Мінську. Успіх телетрансляції гарантований. І глядачів на трибунах буде повно, в Білорусі немає карантину", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що промоутер Усика Олександр Красюк впевнений, що борець Богдан Грицай, який кинув виклик його підопічному, хоче попіаритися

"Зростаюча популярність Усика не залишає байдужими практично нікого. Публічні особи, спортсмени, політики – всі намагаються бути почутими. І для цієї мети використовують згадка найпопулярнішого спортсмена нашої країни.

Кажуть різне... але мета, яку переслідують, все ж є егоїстичною у кожному з випадків. Не виняток і виклик, кинутих юним борцем з Шепетівки, про якого ніхто ніколи не чув. Рядовий спортсмен побажав стати більш відомим, ніж належить бути атлету з не настільки видатним досягненням у спорті.", – заявив Карасюк.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

Також Politeka писала, що Усику і Ломаченко збираються видати паспорти РФ, офіційна заява: "Ми пишаємося ними".