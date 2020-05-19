Український боксер Олександр Усик взяв участь у "Руханці", яка проходить у Всеукраїнській школі онлайн

В цей раз тандем з гостей Олександру склала співачка Оля Полякова, під трек якої вони і запалювали.

Важливо відзначити, що боксер прийшов на передачу в кофті з українським прапором.

"Позитив вище всього", "Красені", "Саня вміє видавати", - пишуть в коментарях підписники.

До речі, Олександру Усику та Богдану Грицаю готові організувати бій за правилами змішаних єдиноборств

У поєдинку зацікавлені російські та японські промоутери.

"Абсолютний чемпіон світу з боксу буде явним фаворитом у протистоянні з борцем. І такий бій в РФ може добре розкрутити пропагандистська машина. Грицай не поїде в Москву, але зустріч можна організувати в нейтральному Мінську.

Успіх телетрансляції гарантований. І глядачів на трибунах буде повно, в Білорусі немає карантину", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

Також Politeka писала, що Усику і Ломаченко збираються видати паспорти РФ, офіційна заява: "Ми пишаємося ними".