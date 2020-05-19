Український плавець Денис Силантьєв прокоментував скандали навколо Олександра Усика, який вступив у словесну перепалку з борцем Богданом Грицаєм

«Я б в цій ситуації на місці Усика, напевно, займався своєю справою. І не те, щоб не звертав уваги, але не давав би відповідь. Не став би відповідати на випади. Тим більше, він сказав, що цих випадів дуже багато, багато людей, які хочуть викликати його на бій.

Моя позиція така: я б займався своєю справою. І якщо я не порушую закон, якщо кажу те, що я хочу, і те, що вважаю за потрібне, і це в межах допустимого, то мені без різниці, хто мене викликає на бій.

Він – професіонал своєї справи, і це неприпустимо звертати увагу на випади. Їх буде ще дуже багато, я думаю. На всіх не вистачить ні сил, ні часу, а у нього є своя мета, і він повинен до неї йти», - заявив Силантьєв.

Раніше ми писали, що промоутер Усика Олександр Красюк впевнений, що борець Богдан Грицай, який кинув виклик його підопічному, хоче попіаритися.

"Зростаюча популярність Усика не залишає байдужими практично нікого. Публічні особи, спортсмени, політики – всі намагаються бути почутими. І для цієї мети використовують згадку найпопулярнішого спортсмена нашої країни", – заявив Карасюк.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

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