Чемпіон світу з кікбоксингу Павло Журавльов заявив, що Усик і Ломаченко зробили багато доброго для України і вони не заслужили потрапляння в список "Миротворця"

"Я, чесно, захоплююся боксерськими якостями Ломаченка. Я трохи знаю його як людину. Я знаю, що він дуже хороша людина, благородний. Питання, що за вуха витягли якісь моменти, не буду обговорювати ці питання, включили його до списку "Миротворця". Добре, чому немає в цьому списку наших депутатів, які катаються в Москву на переговори? Чому немає хабарників? Питань дуже багато", – цитує Журавльова tribuna.com.

Спортсмен заявив, що вчинки українців не заслуговують такої критики.

"Якщо ми говоримо, що боремося з чимось, то потрібно починати не з таких дрібних, малозначущих речей, коли за спиною у нас відбуваються неприємності набагато крупніше. Я сам не все схвалюю, що відбувається, але якогось криміналу великого я не бачу", – підсумував спортсмен.

До речі, українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко ведуть російську пропаганду в Україні

Про це заявила екс-чемпіонка світу з кікбоксингу Олена Твердохліб.

Так, вона розповіла, що Усик маючи нерухомість в Криму, побоюється діяльності ФСБ.

"У Усика по-іншому просто не вийде, поки Крим залишається окупованим. У нього і особиста нерухомість в Криму, і родичі в Криму з нерухомістю. Їх негайно поставлять під прес, якщо Усик не погодиться виконувати певні "прохання" ФСБ. Вони агенти Кремля, безумовно", – резюмувала Твердохліб.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера невпізнати: "Блін, Саня так постарів...".

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