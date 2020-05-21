Колишня дружина відомого баскетболіста Скотті Пиппена Ларса, в 45 років може похвалитися розкішною фігурою

Скотті публікує дуже спекотні фото, і її підписники не приховують свого захоплення - знімки фітоняшки набирають тисячі лайків, про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки.

До речі, 2018 році пара розлучилася, проживши у шлюбі 21 рік.

Ларса отримала популярність завдяки зйомок у реаліті-шоу "Реальні домогосподарки з Майамі", "Сімейство Кардашьян" і "Танці з зірками".

Раніше ми писали, що переможницею двох турнірів в категорії «бікіні» стала чарівна фітнес-модель Еліза Песини.

Дівчина часто балує фоловерів гарячими фото.

Чоловікам явно є на що подивитися в профілі фітоняшки. Та й дівчата, які прагнуть до такої шикарної фігури у Елізи - надихаються фотографіями. Тому не дивно, що у фітнес-моделі тисячі лайків та коментарів під фото.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.

Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця.