Відома боєць змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант показала домашнє фото без зайвого одягу

Красуня стояла в тапках і тримала в руці капелюха, повернувшись спиною до камери. Ванзант більше нічого не одягла, прикрила тільки п'яту точку головним убіром. Цього разу дівчина вирішила зібрати волосся у хвіст. Поруч можна побачити собаку і чоловіка, який теж стояв без одягу, зате в шапці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Носити весь одяг завжди.... Не для нас", - написала Пейдж під фото.

Фанати поставили безліч лайків і написали багато компліментів:

"Прекрасне тіло. Ви всі закохані, і я люблю це", "Хто робить фото?", "Уявіть Пейдж і Остіна голими, але видаліть Остіна", "Хто робить ці фото для тебе", "Пейдж, підкинь мені цю капелюх", "Будь ласка, зупинись", "Можна дивитися вічно", "Капелюх тільки заважає".

Раніше ми повідомляли, що відома боєць змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант залишила ринг заради спокусливого образу на пляжі.

На фото Пейдж стоїть у білому бікіні, яке майже не закриває об'ємну груди. Ванзант стояла на пляжі і її зняли по стегна, а образ боєць доповнила розпущеним волоссям, які частково закривали їй обличчя.

"Хтось закликав до сексуального фото?", - підписала фото Пейдж.

Фанати поставили майже 150 тисяч лайків і написали безліч коментарів, в яких вихваляли красу борця.

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