За карантин багато українці набрали вагу, і прийшов час від нього позбавлятися. Зірки не втрачали часу і посилено займалися спортом, щоб тримати свою фігуру під контролем. Багато з них ділилися лайфхаками у себе в Instagram

Politeka.net дізнавалася, як тренуються українські зірки в домашніх умовах.

Суперблондинка Ольга Полякова на карантині запустила Полевидение, в рамках якого готує, читає казки дітям, грає з зірками в гру «Правда чи дія», а також регулярно тренується. Співачка публікує відео своїх тренувань, щоб шанувальники могли приєднатися до неї. Тренування Ольга проводить з тренерами і зірками. Найпоширеніші вправи на м'язи преса і сідниць.

Солістка групи «Время и стекло» Надія Дорофєєва теж записала тренування для своїх шанувальників, яке вона опублікувала на youtube-каналі.

Красуня почала тренування з розминки, після чого робила присідання-пліє.

Після цього Надя качала прес за допомогою підняття тулуба і ніг.

Зірка порадила українкам робити місток, який добре прокачує сідниці.

Співачка Настя Каменських активно займається спортом: вона бігає вранці і не пропускає тренування. Для шанувальників NK теж записує топ крутих вправ.

Нагадаємо, що фігуриста Тіна Кароль показала, як треба худнути: ефективне тренування і дієта зірки.

Як повідомляла Politeka, Каменських, Асмус, Кароль та інші красуні показали, як підготували фігури до літа: «Ідеальне тіло».

Також Politeka писала, що Каменських, Лорак, Нікітюк та інші зірки показали, хто з них красивіше вранці без макіяжу: "Відпад!".