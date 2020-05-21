За карантин багато українці набрали вагу, і прийшов  час від нього позбавлятися. Зірки не втрачали часу і посилено займалися спортом, щоб тримати свою фігуру під контролем. Багато з них ділилися лайфхаками у себе в Instagram

Politeka.net дізнавалася, як тренуються українські зірки в домашніх умовах.

Суперблондинка Ольга Полякова на карантині запустила Полевидение, в рамках якого готує, читає казки дітям, грає з зірками в гру «Правда чи дія», а також регулярно тренується. Співачка публікує відео своїх тренувань, щоб шанувальники могли приєднатися до неї. Тренування Ольга проводить з тренерами і зірками. Найпоширеніші вправи на м'язи преса і сідниць.

Солістка групи «Время и стекло» Надія Дорофєєва теж записала тренування для своїх шанувальників, яке вона опублікувала на youtube-каналі.

Красуня почала тренування з розминки, після чого робила присідання-пліє.

Після цього Надя качала прес за допомогою підняття тулуба і ніг.

Зірка порадила українкам робити місток, який добре прокачує сідниці.

Співачка Настя Каменських активно займається спортом: вона бігає вранці і не пропускає тренування. Для шанувальників NK теж записує топ крутих вправ.

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ABS WORKOUT, EVERYBODY! ☑️ ⠀ На моем YouTube канале вышло новое видео из серии Sport With NK 💪 В этот раз я показываю свои самые любимые и эффективные упражнения на пресс под зажигательную песню Peligroso! 🔥 ⠀ Для лучшего результата нужно выполнить как минимум 3 круга этой тренировки. То есть трижды позаниматься под песню Peligroso от начала до конца. Отдых между каждым новым кругом - 3 минуты ⠀ И если вы не хотите, чтобы ваш пресс был как спецагент - под прикрытием🤪, нужно правильно питаться! Переходите на @nkblog и под последними видео читайте мои варианты полезных завтраков, обедов и ужинов! 🍽

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ARM WORKOUT 💪 ⠀ На моем YouTube канале вышло новое видео с тренировкой рук и плеч 🙆‍♀️ Тренируемся под музыку! В этот раз - под вашу любимую ELEFANTE 🐘 ⠀ Обязательно выполняйте минимум три похода тренировки, чтобы добиться результата! Этими упражнениями вы не перекачаете свои руки и плечи, а сделаете их крепкими и женственными. ⠀ И теперь у вас есть три видео, три тренировки и готовый супер сет для вашей Ким, для ног, рук и пресса! ⠀ Любите себя и любите своё тело! Заботьтесь о нем и делайте его сильнее вместе со мной! У вас все получится! ❤️

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AND SPORT SPORT SPORT! ⠀ Я подготовила для вас классные видео с тренировками на разные группы мышц! И каждая из этих тренировок будет под ваши любимые хиты, чтобы создать вам бодрое настроение! ⠀ Первое видео из этой серии уже на моем YouTube канале! Думаю, вы догадались, какие мышцы и под какую песню мы будем тренировать в первую очередь! 🌰🍑👩🏽 Переходите по ссылке в описании и с̶м̶о̶т̶р̶и̶т̶е занимайтесь! И не забывайте - все по 3 подхода! 💪🏻 ⠀ И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЕ!!! Записи всех спортивных прямых эфиров тоже постепенно появятся на YouTube канале, так что теперь вы сможете тренироваться в любое время! ⠀ Надеюсь, я порадовала вас! А дальше дело за вами! 💪 #sportwithnk

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Нагадаємо, що фігуриста Тіна Кароль показала, як треба худнути: ефективне тренування і дієта зірки.

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