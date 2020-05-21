За карантин многие украинцы набрали вес, и пришло самое время от него избавляться. Звезды не теряли времени и усиленно занимались спортом, чтобы держать свою фигуру под контролем. Многие из них делились лайфхаками у себя в Инстаграм

Politeka.net узнавала, как тренируются украинские звезды в домашних условиях.

Суперблондинка Ольга Полякова на карантине запустила Полевидение, в рамках которого готовит, читает сказки детям, играет со звездами в игру «Правда или действие», а также регулярно тренируется. Певица публикует видео своих тренировок, чтобы поклонники могли к ней присоединиться. Тренировки Ольга проводит с тренерами и звездами. Самые распространенные упражнения на мышцы пресса и ягодицы.

Солистка группы «Время и стекло» Надежда Дорофеева тоже записала тренировку для своих поклонников, которую она опубликовала на youtube-канале.

Красотка начала тренировку с разминки, после чего делала приседания-плие.

После этого Надя качала пресс при помощи поднятия туловища и поднятия ног.

Звезда посоветовала украинкам делать ягодичный мостик, который хорошо прокачивает ягодицы.

Певица Настя Каменских активно занимается спортом: она бегает по утрам и не пропускает тренировки. Для поклонников NK тоже записывает топ крутых упражнений.

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