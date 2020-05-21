За карантин многие украинцы набрали вес, и пришло самое время от него избавляться. Звезды не теряли времени и усиленно занимались спортом, чтобы держать свою фигуру под контролем. Многие из них делились лайфхаками у себя в Инстаграм

Politeka.net узнавала, как тренируются украинские звезды в домашних условиях.

Суперблондинка Ольга Полякова на карантине запустила Полевидение, в рамках которого готовит, читает сказки детям, играет со звездами в игру «Правда или действие», а также регулярно тренируется. Певица публикует видео своих тренировок, чтобы поклонники могли к ней присоединиться. Тренировки Ольга проводит с тренерами и звездами. Самые распространенные упражнения на мышцы пресса и ягодицы.

Солистка группы «Время и стекло» Надежда Дорофеева тоже записала тренировку для своих поклонников, которую она опубликовала на youtube-канале.

Красотка начала тренировку с разминки, после чего делала приседания-плие.

После этого Надя качала пресс при помощи поднятия туловища и поднятия ног.

Звезда посоветовала украинкам делать ягодичный мостик, который хорошо прокачивает ягодицы.

Певица Настя Каменских активно занимается спортом: она бегает по утрам и не пропускает тренировки. Для поклонников NK тоже записывает топ крутых упражнений.

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ABS WORKOUT, EVERYBODY! ☑️ ⠀ На моем YouTube канале вышло новое видео из серии Sport With NK 💪 В этот раз я показываю свои самые любимые и эффективные упражнения на пресс под зажигательную песню Peligroso! 🔥 ⠀ Для лучшего результата нужно выполнить как минимум 3 круга этой тренировки. То есть трижды позаниматься под песню Peligroso от начала до конца. Отдых между каждым новым кругом - 3 минуты ⠀ И если вы не хотите, чтобы ваш пресс был как спецагент - под прикрытием🤪, нужно правильно питаться! Переходите на @nkblog и под последними видео читайте мои варианты полезных завтраков, обедов и ужинов! 🍽

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ARM WORKOUT 💪 ⠀ На моем YouTube канале вышло новое видео с тренировкой рук и плеч 🙆‍♀️ Тренируемся под музыку! В этот раз - под вашу любимую ELEFANTE 🐘 ⠀ Обязательно выполняйте минимум три похода тренировки, чтобы добиться результата! Этими упражнениями вы не перекачаете свои руки и плечи, а сделаете их крепкими и женственными. ⠀ И теперь у вас есть три видео, три тренировки и готовый супер сет для вашей Ким, для ног, рук и пресса! ⠀ Любите себя и любите своё тело! Заботьтесь о нем и делайте его сильнее вместе со мной! У вас все получится! ❤️

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AND SPORT SPORT SPORT! ⠀ Я подготовила для вас классные видео с тренировками на разные группы мышц! И каждая из этих тренировок будет под ваши любимые хиты, чтобы создать вам бодрое настроение! ⠀ Первое видео из этой серии уже на моем YouTube канале! Думаю, вы догадались, какие мышцы и под какую песню мы будем тренировать в первую очередь! 🌰🍑👩🏽 Переходите по ссылке в описании и с̶м̶о̶т̶р̶и̶т̶е занимайтесь! И не забывайте - все по 3 подхода! 💪🏻 ⠀ И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЕ!!! Записи всех спортивных прямых эфиров тоже постепенно появятся на YouTube канале, так что теперь вы сможете тренироваться в любое время! ⠀ Надеюсь, я порадовала вас! А дальше дело за вами! 💪 #sportwithnk

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Напомним, что фигуристая Тина Кароль показала, как нужно худеть: эффективная тренировка и диета звезды.

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