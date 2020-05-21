Знаменита модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, опублікувала спекотне фото з тренування

Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, вирішила показати, як наполегливо трнируется в спортзалі і завдяки чому у неї така струнка і гарна фігура. Дівчина в коротеньких шортиках і такому ж топі захопила видом, повідомляє Politeka.net.

Так, в цей раз Сьюзі показала, як сидить перед дзеркалом на спеціальному м'ячі після тренувань, її засмагле тіло виділяється на сірому тлі залу, адже шкіра дівчини виглядає так, немов ту намазали маслом. На знімку обличчя дівчини при цьому не видно, вона сховала його за телефоном. Фанати відразу ж відзначили в коментарях гідності зірки, які так охоче показує.

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Дівчина одягла блакитні джинси. Модель розстебнула ширінку, засвітивши зайве - інтимне місце без білизни: "Ах, ти ж пустунка".

До цього Сьюзі підкорила видом в ліжку без ліфчика і в одному крихітному нижньому білизна, зовсім не прикриває її гідність. Модель з'явилася в природному вигляді, розпустивши свої довгі локони і залишивши з прикрас лише великі сережки з безліччю каменів. При цьому прихильники не змогли залишитися байдужими до чергового провокаційного кадру знаменитості, зазначивши, що її образ занадто гарячий, а сама вона порадувала "новими витівками".

Варто відзначити, що подробиць про ранньої біографії моделі вкрай мало. Відомо, що Сьюзі народилася і виросла в місті Кампінас. З дитинства дівчинка марила про кар'єру телеведучої. А одного разу вирішила, що потрапити на телевізійні екрани простіше, якщо чимось прославитися завдяки своїй фігурі дівчина і стала так знайома.

Також, під час самоізоляції дівчина, схоже, вирішила ґрунтовно оновити свій профіль у соціальній мережі й показати свої достоїнства у вей красі.

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