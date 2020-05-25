Відома українська тенісистка Даяна Ястремська показала, як займається спортом

Зірка одягла зелений облягаючий топ і зелені штани, повідомляє Politeka.net. Наряд ідеально підкреслив всі принади зірки.

Фігура красуні вразила красою: пишні груди, пружний живіт, тонка талія і підкачані ніжки.

Зірка показала свої тренування на пляжі: вона присідала, бігала на місці, стрибала, бігала з вагою в руках і показувала інші вправи. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

При цьому красуня прибрала волосся в хвіст, щоб не заважало.

"Моє тренування ✅", - підписала вона кадри.

За кілька днів відео зібрало майже 30 тисяч лайків та багато коментарів.

"Могешь😉", "Так все легко і просто, аж самому захотілося😂 У цьому році ще обов'язково будуть турніри, бажаю 100% готовності, здоров'я та перемог!🙌👏!", "Красиве тренування, - море і граціозна лань", "Молодчинка! Чекаємо турнірів", "ого 🔥🔥🔥 круто🌸", "Чекаємо коли ж ми вас побачимо на корті ! Удачі тобі в житті і на корті!", "Добре працюєш, будуть і перемоги", "Молодець ішачиш!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Даяна Ястремська опублікувала гаряче фото, яке припаде до смаку фанатам, адже вона постала в спокусливому вбранні.

"Краса в очах того, хто дивиться", – підписала знімок тенісистка.

Раніше повідомлялося, що Даяна Ястремська постала в спокусливому вбранні.

На фото вона сидить на ногах у профіль. На ній лише чорне боді та гольфи. Волосся красивими хвилями лежать на спині.

Нагадаємо також, що Даяна Ястремська розмістила знімок, на якому накинула на себе джинсову курточку, при цьому ліве плече оголено і видно напівпрозорий бюстгальтер.

Нагадаємо, Ястремська показала, як розважається в Іспанії.

Як повідомляла Politeka, безсоромна українська тенісистка вразила гарячим фото в панчохах.

Також Politeka писала, що гаряча Ястремська без нижньої білизни засвітила зайве.