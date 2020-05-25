Цей поєдинок пам'ятає багато хто

25 травня 1965 року відбувся легендарний бій-реванш між Мохаммедом Алі і Сонні Лістоном

Так, чемпіон, на прізвисько "Великий ведмідь", несподівано програв 22-річному Касиусу Клею. В опитуванні спортивних журналістів перед боєм з 46 оглядачів, 43 прогнозували перемогу Лістону, ставки букмекерів приймалися 1 до 7, пише isport.ua.

Але Сонні програв, відмовившись продовжувати бій після шостого раунду, пославшись на травму плеча. Результат бою викликав багато суперечок, а Всесвітня боксерська рада навіть організував розслідування, чи не був бій підставним.

До речі, раніше ми писали, що чемпіон світу з кікбоксингу Павло Журавльов вважає, що Олександра Усика не потрібно дошкуляти політичними питаннями

"Усик – чемпіон світу з боксу. Не потрібно втручатися туди, куди не варто його вмішувати. Хто ображається, нехай простить. Хто пишається, нехай пишається. Олександр – медійна особистість, лідер думок. Коли він висловлює думку, а вона відрізняється від нашої, для нас ця людина стає ворогом. Хіба це демократія? Ні", – цитує Журавльова tribuna.com.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

Також Politeka писала, що Усику і Ломаченко збираються видати паспорти РФ, офіційна заява: "Ми пишаємося ними".