Боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) закликав українців ставитися до наших воїнів як до героїв, а також дорікнувши тих, хто проголошує дружбу з ворогом

Про це повідомляє xsport.ua

«Мирного нам усім неба над головою, Україна. Ми всі можемо мати друзів різних національностей і ми можемо спілкуватися з ким хочемо, але не можна бути національним надбанням і проголошувати міжнаціональну дружбу з опозиціонерами в розпал військових дій, розгорнутих цими ж опозиціонерами на території твоєї країни.

На цьому відео видно, як наші хлопці хочуть жити, любити, бачити сім'ю, виховувати дітей.... прапор треба піднімати за кожного з цих бійців! Вони щодня виходять на справжній бій, де немає слави і оплесків, ні великих гонорарів, ні фанатів і спонсорів, там є мить між життям і смертю...».

До речі, чемпіон світу з кікбоксингу Павло Журавльов заявив, що Усик і Ломаченко зробили багато доброго для України і вони не заслужили потрапляння в список "Миротворця"

"Я, чесно, захоплююся боксерськими якостями Ломаченка. Я трохи знаю його як людину. Я знаю, що він дуже хороша людина, благородний. Питання, що за вуха витягли якісь моменти, не буду обговорювати ці питання, включили його до списку "Миротворця". Добре, чому немає в цьому списку наших депутатів, які катаються в Москву на переговори? Чому немає хабарників? Питань дуже багато", – цитує Журавльова tribuna.com.

Спортсмен заявив, що вчинки українців не заслуговують такої критики.

"Якщо ми говоримо, що боремося з чимось, то потрібно починати не з таких дрібних, малозначущих речей, коли за спиною у нас відбуваються неприємності набагато крупніше. Я сам не все схвалюю, що відбувається, але якогось криміналу великого я не бачу", – підсумував спортсмен.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

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