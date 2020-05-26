РФ змогла відібрати в України, крім Криму й Донбасу, боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка

Такою думкою поділився ветеран АТО і тренер з фрі-файту Валерій Чоботар в інтерв'ю видання "Нова тернопільська газета".

"Ми втратили Ломаченка та Усика. Вони завжди були українцями, якщо почитати їхні інтерв'ю, відстежувати їхні погляди – це були нормальні проукраїнські хлопці. Агресор відвоював їх у нас, як раніше відібрав Крим і Донбас. Для чого? Відповідь очевидна, тому що такі спортсмени є надзвичайною цінністю в ідеологічному плані. Коли український Усик з волоссям був кумиром, то нашим ворогам треба було щось робити, щоб такого не було. І вони цього добилися", – заявив Чоботар.

Раніше ми писали, що чемпіон світу з кікбоксингу Павло Журавльов вважає, що Олександра Усика не потрібно дошкуляти політичними питаннями.

"Усик – чемпіон світу з боксу. Не потрібно втручатися туди, куди не варто його вмішувати. Хто ображається, нехай простить. Хто пишається, нехай пишається. Олександр – медійна особистість, лідер думок. Коли він висловлює думку, а вона відрізняється від нашої, для нас ця людина стає ворогом. Хіба це демократія? Ні", – цитує Журавльова tribuna.com.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

Також Politeka писала, що Усику і Ломаченко збираються видати паспорти РФ, офіційна заява: "Ми пишаємося ними".