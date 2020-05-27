Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка "ВІА Гра", показала сміливий спортивний образ

На фото Тетяна позує в майці баскетболіста, а також коротких чорних шортиках (велотреках). Образ красуня доповнила поясом на талії і кросівками. Волосся у Котової були розпущені і вона дивилася цілеспрямовано в об'єктив камери. Фотографія вийшла дуже спортивною і навіть спокусливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку зірки.

"Пам'ятаєш, з якого мого кліпу цей кадр? І взагалі, раз мова пішла про пісні, поділіться в коментарях, хто яку мою пісню почув першої. Цікаво, з якою композиції почалося наше з вами знайомство", - написала Таня.

Фанати поставили більше 3 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Привіт Таня! Я повернувся. Першу твою пісню - Світ для сильних чоловіків, почув давним-давно і ця пісня мені відразу сподобалася. Я до речі в останньому пості зробив відео-визнання тобі в любові Таня, сподіваюся ти подивишся і оціниш", "Почула пісню "Щастя" і так ось все закрутилося)", "Дівчинка-Чирлідерша", "Першу почула "Я буду сильнішим", дуже вразила мене! Події в моєму житті були не зовсім райдужні і ця пісня підняла мій дух", "Дізналася про Вас завдяки "Adiós") Люблю латино", "Давай зі мною ! Ну природно кліпу він".

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