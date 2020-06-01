Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала, у чому займається спортом

Зірка опублікувала сторі у Instagram, поставши в тренажерному залі у себе вдома, пише Politeka.net.

Ніколь з'явилася облягаючому сірому топі, який стис її груди. Принади зірки виділені і ледь не вистрибували з одягу. Крім того, довжина топіка була невеликою, тож можна було розгледіти пружний живіт.

Варто відзначити, що акценту декольте додавали тонкі ланцюжки на шиї.

Також Амато наділа сині штани, які обтягнули її красиві стегна. Загалом, фігура просто досконала.

Зірка розпустила довге чорне волосся і дивилася в камеру з-під пишних вій.

Позаду неї видно тренажери, на яких красуня зазвичай і займається.

Кадри вийшли дуже жаркими, особливо завдяки ракурсу зйомки.

Пост не зібрав багато лайків та коментарів, адже був оприлюднений в сторіз.

Варто відзначити, що зараз на фітнес-модель підписані понад 600 тисяч людей, які активно коментують і лайкають інші пости красуні.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала в чорному купальнику, який обтягнув її красиві форми.

Великі груди підняв вгору ліфчик на тонких бретельках. Плавки мали розрізи з боків, що додавало пікантності образу.

Ніколь злегка розставила ноги і притулилася грудьми до подруги.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато опублікувала відео в сторіз, де показала свої тренування на велотренажері.

Красуня не тільки приділяла час активного крутіння педалей, але і зйомці себе на камеру.

Примітно, що і в цей раз топік підкреслив пишний бюст, натягнувшись на ньому.

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