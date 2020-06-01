Відео боксерського поєдинку, на одному з тренувань у США, активно поширюється в мережі

На відео боксер Даррелл Вальсент запросто розправляється з суперником, який в рази більше його.

Гігант в якийсь момент втрачає концентрацію, і Вальсент яскравим боковим відправляє суперника в нокдаун.

"Розмір має значення в боксі?" – підписали відео автори.

Раніше ми писали, що американець Олівер Маккол 24 вересня 1994 року вийшов на бій проти чемпіона WBC в суперважкій вазі Леннокса Льюїса

Льюїс впевнено почав перший раунд, але коли бійці обмінялися ударами правою, удар Макколла здавався сильнішим.

Легендарний Еммануель Стюард, який тренував тоді Макколла, навчив його належного опору удару лівою Льюїса, і Олівер, з точністю виконавши заготівлю, він доніс страшний правий гак від якого Леннокс звалився на канвас.

Після перемоги над Ленноксом Олівер бігав, стрибав, сміявся і... плакав. На той момент дивні емоції американця пояснювали різким поривом почуттів і несподіваним успіхом. Але аналіз крові боксера показав наявність у ній слідів героїну. Цей фактор розкрився кілька років тому.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".