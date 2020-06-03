33-річна колишня російська тенісистка Марія Шарапова прославилася не тільки своїми перемогами на корті, але ще й завдяки зухвалій поведінці, яку деякі вважають непристойною

Так, Марію Шарапову визнали чемпіонкою зі стогонів на корті під час ударів по м'ячу. Таке незвичайне звання дав спортсменці портал Sportscasting. Крім неї своєрідний рейтинг очолила зірка американського тенісу Моніка Селеш, пишуть "Дни.ру".

Кілька років тому Міжнародна федерація тенісу хотіла заборонити гучні стогони - нібито це тактичний хід, певний психологічний тиск на суперників. У федерації назвали подібну поведінку непристойною і шахрайством, так як різкі крики збивають опонентів з ігрового ритму.

Кілька пікантних моментів з Шараповою на корті потрапили на камеру. Судячи з виразу обличчя тенісистки, її відобразили як раз під час однієї з таких стогонів. До всього іншого, неможливо не помітити, в якій чудовій фізичній формі знаходиться спортсменка - потужне тіло і напруга м'язів так вдало підкреслені коротенькими костюмами, будь то шорти, спідниця, топ або майка.

Нагадаємо, Марія Шарапова завершила спортивну кар'єру в кінці лютого цього року. Спортсменка зізналася, що втомилася від підвищеної уваги до своєї персони.

Її заява з'явилася на сайті Vanity Fair. За словами Шарапової, вона попрощалася з великим тенісом та завершила кар'єру, якій присвятила 28 років. Спортсменка зазначала, що спорт – це єдине життя, яке вона коли-небудь знала. Але тепер вона зіткнеться з чимось новим і незвіданим. Вона попросила вибачення у фанатів, що кидає спорт.

Тепер зірка ділиться в Instagram атмосферними кадрами свого відпочинку.

Нагадаємо, що Марія Шарапова засвітилася зі знаменитим мільярдером: Ігри в ліжку.

Як повідомляла Politeka, роздягнену Шарапову на відпочинку папараці підловили: «приховує».

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