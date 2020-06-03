34-річна українська модель, актриса і співачка Дар'я Астаф'єва всунула в камеру пружну принадність

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в "сториз" в Instagram, на якому постала в чорних велосипедках в обтяжку і напівпрозорій темній кофтині.

Артистка, прихильниця йоги, козирнула апетитними формами, зігнувшись в одній з найбільш вражаючих поз. Дар'я впала на коліна, випнувши догори "м'яке місце", підклавши одну руку між ніг, а іншу витягнувши вперед - "цукерочка". У гарячої брюнетки вийшло повернутися обличчям до камери, незважаючи на складність, і посміхнутися.

Астаф'єва похвалилася, що 6 червня стартує тижневий марафон "закохатися в йогу", в якому вона поділиться простими і дієвими практиками.

"А ви сьогодні вже подбали про своє тіло?", - підписала кадр зірка.

Раніше ми повідомляли, Астаф'єва здивувала публіку оголеним фото і мрійливим поглядом. Дарина позувала в ліжку, розкидавши по подушці чорне волосся.

"Коли жінка прокидається в гордій самоті, хто знає, що вона вирішить зробити...", - підписала фото Астаф'єва, надавши користувачам можливість вибрати варіант відповіді між "сніданком і тату".

Також ми писали, що знаменитість збентежила фотоколажем, на якому була зображена в античному стилі з мечем в руці. При цьому її персонаж наступив ногою на голову переможеного ворога. Примітно, що від Дар'ї на картинці тільки верх з пікантною родзинкою - привабливою зоною декольте.

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