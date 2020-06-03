34-річна українська модель, актриса і співачка Дар'я Астаф'єва всунула в камеру пружну принадність
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в "сториз" в Instagram, на якому постала в чорних велосипедках в обтяжку і напівпрозорій темній кофтині.
Артистка, прихильниця йоги, козирнула апетитними формами, зігнувшись в одній з найбільш вражаючих поз. Дар'я впала на коліна, випнувши догори "м'яке місце", підклавши одну руку між ніг, а іншу витягнувши вперед - "цукерочка". У гарячої брюнетки вийшло повернутися обличчям до камери, незважаючи на складність, і посміхнутися.
Астаф'єва похвалилася, що 6 червня стартує тижневий марафон "закохатися в йогу", в якому вона поділиться простими і дієвими практиками.
"А ви сьогодні вже подбали про своє тіло?", - підписала кадр зірка.
Продовження карантину, нові штрафи до 85 тисяч гривень і паніка в обмінниках - головне за ніч
Екс-коханець Алли Пугачової перестав їсти, сумні подробиці: "Не вистачає сил"
Колишній чоловік Лорак розкрив скандальні подробиці бурхливої молодості зірки: "Ані така жінка, якій..."
Різкий обвал долара, багатства Зеленського і нові виплати для українців — головне за ніч
Раніше ми повідомляли, Астаф'єва здивувала публіку оголеним фото і мрійливим поглядом. Дарина позувала в ліжку, розкидавши по подушці чорне волосся.
"Коли жінка прокидається в гордій самоті, хто знає, що вона вирішить зробити...", - підписала фото Астаф'єва, надавши користувачам можливість вибрати варіант відповіді між "сніданком і тату".
Також ми писали, що знаменитість збентежила фотоколажем, на якому була зображена в античному стилі з мечем в руці. При цьому її персонаж наступив ногою на голову переможеного ворога. Примітно, що від Дар'ї на картинці тільки верх з пікантною родзинкою - привабливою зоною декольте.
Нагадаємо, гаряча Астаф'єва здивувала сміливим чином, незвичайні кадри
А ще Politeka писала, що Астаф'єва блиснула апетитним виглядом в спортивному костюмі
Також Politeka повідомляла, що Астаф'єва потягнулася, показавши божественне тіло в тісному топі і лосинах