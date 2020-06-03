Український панчер Слава Кухар переміг всього одним ударом на аматорському турнірі з боксу 

Instagram-аккаунт boxing.media розмістив ролик, на якому видно, як українцю вдався феєричний правий боковий. Удар прилетів прямо в голову опонента, відправивши його в нокаут.

"А який найбільш швидкий нокаут, який ви коли-небудь бачили?" – підписаний пост.

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Damn that one punch KO 😨🔥 What’s the fastest KO you’ve ever seen?⠀ @slawakuhar⠀ Follow us @boxing.media for more!🥊⠀ ⠀ - - - - - ⠀ #ko #knockout #onepunch #amateur #amateurboxing

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Раніше ми писали, що американський тренер Менні Роблес розповів, що думає про поєдинок Ломаченко - Лопес

"Можу сказати, що я добре знайомий з можливостями Лопеса. Мені відомо, що він може зробити і чого може досягти за короткий період часу. Зараз Теофимо розраховує провести бій з Василем Ломаченком.

ломаченко

Лопес - особливий боксер, але якщо чесно, я б розставив співвідношення сил як 60 на 40 на користь Ломаченка. Теофимо тільки починає свій шлях у великому боксі, а його суперник вже багато чого досяг за останні роки".

"Я думаю, що Теофимо не повинен боксувати з Ломаченком прямо зараз. Краще почекати пару років, поки Ломаченко трохи постаріє. Але ні, Лопес хоче провести цей бій зараз", - заявив Роблес.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".