Відома ринг-дівчинка ММА з Гавайських островів Лілі Коі показала себе в самих соковитих ракурсах не соромлячись

На першому фото красуня стоїть в мереживній пеньюарі, а образ доповнила халатом з військової забарвленням. Лілі вигнулась вперед і показала свою саму спокусливу частину, поклавши палець на губи. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому знімку красуня вже в червоному бюстгальтері. Образ Коі доповнила розпущеним волоссям, а сама відвела погляд від камери. На фото можна легко оцінити пишний розмір дівчини.

На останньому ринг-гірлз сидить на колінах перед дзеркалом і знімає себе. Красуня була в крихітній чорній білизні і показувала себе без зайвих прикрас. Образ доповнила Лілі білими косами.

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