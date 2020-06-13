Відома фітнес-модель Ана Чері показала, як потрібно підтримувати тіло в тонусі
На кадрах Чері стоїть у рожевих шортиках і різнобарвному топі. Красуня доповнила образ кепкою, а сама позувала в тренажерному залі. Ана вирішила зібрати волосся у коси, щоб вони не заважали тренуванні. Дівчина показала безліч вправ, які вона використовує для підтримки форми. Тренування вийшла майже на 50 хвилин. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати подивилися тренування майже 10 тисяч разів і написали кілька коментарів:
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"Люблю колір", "Гарна", "Який у тебе розмір", "Чудово", "Тільки для сміливих", "Розігріла апетит".
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері пограла на камеру своїми принадами.
Ліфчик практично не видно під прозорим пеньюаром. Останній був коротким і дозволив помилуватися накаченими ніжками Ани. Пеньюар прикрашав білий пушок.
Крихітні трусики бікіні сиділи ідеально на стегнах красуні і відкривали види на пружні сідниці: "Таку не забудеш".
Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері показала ідеальний вигляд у червоному бікіні.
Знаменитість вирішила блиснути стильним бікіні червоного кольору під час пляжного відпочинку. Не секрет, що Ганна активний користувач мережі і любитель жаркого відпочинку, тому на її сторінці в соціальній мережі Instagram практично щодня з'являються нові фото, зроблені на пляжі або на природі.
Нагадаємо, фитнес-модель Ана Чері у вузькому топі влаштувала гарячу тренування
А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Ана Чері у вузькому топі влаштувала гарячу тренування
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