Український боксер Іван Редкач зустрівся на пляжі Лос-Анджелесі з Віктором Постолом

Редкач опублікував у Instagram спільне фото і підписав його:

«Знову в очікуванні мегабоїв. Олександр Іванович Поліщук, спасибі Вам велике за працю і терпіння. Без Вас ми б не стали тими, ким зараз є. І не бились би на найкрутіших аренах світу за титули чемпіонів світу», - написав Редкач.

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«І що мені ще подобається – його поведінку поза рингом. Це людина, що відстоює свою життєву позицію в усьому, що він робить. Навіть незважаючи на те, що це, по оцінці багатьох людей, що йде з негативом.

У мій час спорт завжди був поза політикою. Але я розумію, що ми живемо в іншому світі, і ці слова стали синонімами. Я противник цього і завжди буду стояти на позиції, що не можна заважати ці справи. Чудовий спортсмен повинен бути просто спортсменом», – сказав Цзю.

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