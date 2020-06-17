Президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов назвав майбутніх чемпіонів світу з боксу

Авторитетний експерт вважає, що молоді українські боксери в найближчі роки зможуть серйозно заявити про себе на професійному рингу.

"В першу чергу назву Дмитра Митрофанова, який мені дуже подобається. Може заявити про себе в разі переходу в професіонали Олександр Хижняк. Це ті хлопці, які здатні показати результати аж до завоювання звання чемпіона світу. Денис Берінчик набирає обертів. Правда, в легкій вазі дуже багато претендентів і вкрай важко пробратися до вершини", - заявив Михайло Зав'ялов.

До речі, промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що у разі відмови Джошуа зустрітися з українським боксером британець буде змушений відмовитися від пояса WBO

"Бій Усика проти Джошуа повинен бути раніше поєдинку проти британця Пулєва. Але ми були гнучкими і не надавали особливого тиску, дозволивши Джошуа спочатку провести обов'язковий захист титулу IBF, поки Усик битиметься з Чісорою. Тепер ми вимагаємо від Джошуа битися з Усиком або відмовитися від пояса WBO ", - сказав Красюк.

Якщо Джошуа відмовиться від титулу WBO, його поєдинок проти іншого британського боксера Тайсона Ф'юрі в 2021 році втратить статус бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

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