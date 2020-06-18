Українська модель і учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019 Міла Кузнєцова захопила кадрами з примірки нових нарядів

Так, в цей раз нещодавно відома українська модель, яка тепер також готується до дебюту в змішаних єдиноборствах, показала, як приміряє стильні вбрання. Дівчина позувала в двох образах, але наряд, який не зміг приховати її значні форми і підкреслив їх гідності, сподобався їй набагато більше.

Зірка позувала в стильному плаття, яке не змогло приховати її значні обсяги грудей, а також із задоволенням показує, як крутиться на камеру.

Зазначимо, модель зовсім скоро планує провести бій у клітці у вересні 2020 року. Поєдинок хочуть провести в Таїланді.

«Як тільки відкриють міжнародне авіасполучення, відлітаю в Таїланд, де починаю підготовку до бою. Буду займатися під керівництвом відомого бійця ММА Аскара Можарова, якого за стиль ведення бою в світі змішаних єдиноборств називають «українським Макгрегором», – заявила Кузнєцова.

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«Гряде щось цікаве 🔥», - підписала вона знімок.

На фото Міла Кузнєцова позує комплекті білизни червоного кольору з вузькими чорними вставками. Взута вона в босоніжки на високих підборах. Образ доповнює яскрава червона помада. Біляве волосся моделі зібрані в пучок. Вона грайливо дивиться в сторону.

Знімок оцінили фолловери моделі. В коментарях вони захоплюються її красою, відзначають, що їй дуже йде червоний колір і такий наряд, а хтось навіть не втримався і написав, що хотів би на ній одружитися.

«Ви просто бомба», «палке фото коли-небудь», «Ух🔥 не можна бути красивою такою😀😀😀👌», «Богиня», «Ви як завжди виглядаєте шикарно, цей наряд вам дуже до лиця», «Міла, ти просто сексі, мені подобається дуже, так би і обійняв тебе», «Ого, це точно буде щось цікаве, образ у вас чудовий», «супер, цей червоний колір зводить мене з розуму», - пишуть в мережі.

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