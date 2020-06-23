Відомий український хореограф Влад Яма, зірка "Танців з зірками", показав своє тренування в спортзалі

На фото Влад Яма позує в кросівках і майці, а ще в штанях. Красунчик в цей раз був в спортзалі і вирішив підтягнути свій біцепс, підтягуючись на турніку. Кадр вийшов мотивуючим, а ще на ньому можна оцінити подтяянутое тіло Ями. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не могли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Яка сила".

Раніше ми повідомляли, що відомий український хореограф Влад Яма показав спільне фото з батьком.

На фото Влад Яма позує в піджаку і сорочці, а на вусі у нього мікрофон. Хореограф обіймав свого батька, який теж був у піджаку і сорочці. Пара стояла на знімальному майданчику, посміхаючись на камеру. На другому фото Влад вже показує свого сина, який сидить у нього на плечах і дивиться вгору. Яма посміхався на камеру, а на тлі можна побачити елітний автомобіль.

Повідомлялося, що український хореограф, суддя відомих талант-шоу Влад Яма привітав Київ з днем народження.

Багато артистів і знаменитості вже привітали Київ та його мешканців, до побажань приєднався хореограф Влад Яма.

На своїй сторінці в Instagram він розмістив знімок в досить несподіваному і ефектному образі Білобога.

Нагадаємо, Влад Яма блиснув накаченим тілом в спортзалі, мотивуючі кадри

А ще Politeka писала, що Влад Яма показав сімейну ідилію з дружиною і сином

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