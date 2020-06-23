Відома українська біатлоністка Юлія Журавок показала, як проводить літо

На фото Журавок показує себе в купальнику, позуючи на краю яхти. Дівчина зібрала волосся в хвіст, а доповнила образ стильними окулярами. Юлія відвернулася від камери, але демонструвала не тільки ідеальну фігуру, але і довгі ноги, які їй дісталися від природи. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Ідеально".

Раніше ми повідомляли, що національний олімпійський комітет оголосив ім'я найкращої спортсменки України в грудні.

Як повідомляє офіційний сайт організації, високого визнання за підсумками місяця була удостоєна біатлоністка Юлія Джима.

Українська біатлоніста була визнана кращою спортсменкою завдяки чудовому виступу на першому етапі Кубка світу в словенській Поклюці, де в індивідуальній гонці здобула золоту медаль.

Повідомлялося, що українські біатлоністи взяли золоті медалі в змішаній естафеті Відкритого кубка Європи з біатлону, який проходить в Риднау (Італія).

Золото Кубка IBU в змішаній естафеті здобули Юлія Журавок, Надія Бєлкіна, Андрій Доценко, Артем Прима.

Нагадаємо, красуня зі збірної України Юлія Журавок захопила видом в міні-сукню

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