Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала, як виступала

На кадрах Ганна позує в коротенькому рожевому гімнастичному костюмі посеред сцени. Різатдінова закрутилася на одній нозі, а в руках тримала м'ячик, з яким виступала. Зірка змогла ефектно виконати потрібний елемент, вразивши своєю підготовкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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В жизни баланс держать гораздо сложнее , чем в пируете 😊🌪

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"В житті баланс тримати набагато складніше , ніж в пируеті", - написала Різатдінова.

Фанати подивилися відео більше 20 тисяч разів і написали коментарі:

"Є таке, топ", "Королева", "Зірка", "Дуже добре", "Дуже красиво, прям заворожуюче", "Бенкетує прекрасний", "А можна назва пісні", "Королева України", "Шикарно".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська гімнастка Ганна Різатдінова вразила сміливої витівкою на камеру.

«Без приводу і не тому, що днями був день поцілунків 💋, а просто тому , що кожна з вас дівчинки унікальна і неповторна!) не забувайте про це 😉 Ви втілення краси», — йдеться в повідомленні.

Повідомлялося, що українська гімнастка і зірка "Танців з зіркам" Ганна Різатдінова похвалилася ідеальною фігурою.

Як стверджує спортсменка і улюблениця Влада Ями на проекті "Танці з зірками" зараз вона подорожує Україною. 

Судячи по знімку, зараз Ганна знаходиться в Херсоні. На кадрі спортсмена постала в легкому вбранні.

Нагадаємо, улюблениця Ями з "Танців з зірками" приголомшила чотирма пальцями ніг

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