Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала сміливий образ у спортзалі

На фото красуня позує в рожевих шортах, які майже не прикрили пишні "булочки", а образ доповнила кросівками. Сьюзі сиділа на тренажері і розвернулася спиною до об'єктиву камери. Кортес не одягала ліфчик і показала свою рельєфну спину у всій красі, а волосся залишила розпущеним. Фотографія вийшла ефектною і мотивуючою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"О, Боже мій", "Прекрасний вид", "Чудово", "Ніхто не б'є тебе", "Чудово", "Hermosa!".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес показала свої тренування в спортзалі.

Модель повернулася до знімаючого спиною, щоб той зафіксував її найдосконаліші місця. Примітно, що Сьюзі прийшла на тренування в бікіні.

Зірка натягнула відвертий наряд, ледь не втративши трусики між міцними сідницями.

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес показала себе, погравши перед камерою.

На кадрах Сьюзі показує досить близько, демонструючи пишні груди в білому топі. Красуня доповнила образ розпущеним волоссям і грала перед об'єктивом. Дівчина показувала язик і трясла своєю гордістю, поки камера була включена. Кортес вдалося зробити відео жарким і гарячим.

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