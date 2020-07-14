Популярна фітнес-модель Ана Чері відпочила на пляжі без купальника

Як повідомляє Politeka.net, пікантне фото модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина сиділа на пляжі, тримаючи в руках солом'яний капелюшок. Вона зняла верх купальника, залишивши свої пишні груди абсолютно голими. Красуня ледь прикрила принади рукою, але практично всі груди залишилися на виду. Ана загадково дивилася в бік, що зробило кадр ще звабливіше.

«Понеділок. Безумство відбувається в Палм-Спрінгс!», - підписала фото спортсменка.

Варто відзначити, що Чері в прекрасній фізичній формі. Це не дивно, адже вона активно займається спортом. За дві години пост зірки зібрав понад 100 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч слів захоплення.

«Так гарно», «Малишка, ти прекрасна», «Ось це вид», «Як гаряче», «Як тепер заснути», «Що ти робиш зі мною, Ана», «Вогонь», «Яка гарна», «Груди що треба», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Чері поділилася спокусливим кадром, на якому постала в мереживній білизні. Дівчина сиділа в пікантній позі, широко розставивши ноги. Модель виглядала вражаюче, особливо соковито виглядали її груди в білому мереживі.

Нагадаємо, що фітнес-модель Ана Чері з синьоокою подружкою зачарувала дорослими іграми: "Божевільні".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ана Чері в тісному вбранні показала на камеру, як розважилася з подругою: «Небезпечні кішечки».

Також Politeka писала, що розкішна Ана Чері підкорила неймовірними рельєфами в мікро-бікіні: "Сама пристрасть".