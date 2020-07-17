Американська фітнес-модель Ана Чері не втомлюється хвалитися досконалими формами, які заробила під час своїх активних тренувань

Зірка опублікувала сториз в Instagram, в якому повідомила про те, що завершила свої заняття спортом, пише Politeka.net.

Красуня вирішила продемонструвати накачані м'язи, навівши камеру на дзеркало. Модель підняла футболку і засвітила чорний спортивний ліфчик. Ана кокетливо задирала і його, щоб показати, своє тіло, як можна краще.

Також зірка спустила помаранчеві шортики на зав'язочках. Таким чином Чері продемонструвала у всій красі свій ідеальний живіт з кубиками й досконалу талію.

"Спекотна леді" поставила ніжку в кросівках попереду, тим самим зробивши силует стрункішим.

Фото вийшло дуже красивим завдяки формам зірки, а також спекотним.

Кадр не набрав багато лайків та коментарів, адже був оприлюднений в сторіз. Можливо, зірку засипали компліментами в особисті повідомлення.

Нагадаємо, Ана Чері натягнула на пружні принади крихітний купальник на тонких лямках. Посередині, між двома клаптиками тканини, тяглася смужка тканини. Остання напружилася під вагою великого бюста.

Купальник являв собою два трикутника зі зміїним принтом. Ланцюжок з кулоном доповнив образ.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері постала до глядачів впівоберта. На ній короткий чорний топ і облягаючі леопардові легінси, що підкреслюють кожен вигин її тіла.

Модель позує, випнувши п'яту точку, яка виглядає дійсно вражаюче, завдяки постійним тренуванням.

Нагадаємо, розкішна Ана Чері в тісній білизні блиснула неймовірними упругостями.

Як повідомляла Politeka, безсоромна фітнес-модель Ана Чері зняла ліфчик і показала своїх «близнят» у всій красі.

Також Politeka писала, що безсоромна Ана Чері в тісному вбранні показала на камеру, як розважилася з подругою: «Небезпечні кішечки».