Популярна американська фітнес-модель Ніколь Амато підкорила незвичайним яскравим образом

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка фітнесу опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня зняла весь одяг, залишивши лише незвичайну прикрасу на шиї. Вона прикрила руками свої пишні форми, але вони виявилися настільки великими, що буквально вивалювалися з її рук. Яскравий макіяж з довгими стрілками зробив образ особливо спокусливим.

«Вір у свої мрії, але спочатку вір у себе!», - підписала знімок зірка.

Під постом моделі віддані шанувальники залишили масу компліментів.

«Ух, яка», «Шедевр єдиної в своєму роді краси - бажаю вам щасливих вихідних», «Прекрасно і чудово», «Ви абсолютно чудові і завжди говорите такі підбадьорливі слова: «Боже!», «Такий бездоганний погляд», «Ти виглядаєш так чудово», «Вдалих вихідних», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато поділилася відвертими кадрами з тренування. Красуня вибрала для пробіжки тісний спортивний топ, у який ледь вмістила свої принади. Тонка тканина натягнулася на неймовірних формах, які, здавалося, зараз вирвуться назовні.

Крім цього, нещодавно Амато поділилася фото, на якому блиснула своєю ідеальною фігурою в купальнику. Шкіра моделі спокусливо блищала на знімку.

Нагадаємо, що Ніколь Амато ледь не вивалила пишний бюст з мікро-бікіні: "Ого, як їм тісно".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато спокусила своїми солодкими "диньками" в маленькому топі: "Божественна".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато в тісному топі довела до екстазу виглядом під час бігу: "Ідеальна красуня".