Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) відреагував на зухвалі слова майбутнього суперника Теофимо Лопеса (15-0, 13 КО)
Як повідомляє Politeka.net, нещодавно Лопес сказав українцю привезти всі пояси, якими він володіє.
Ломаченко довго не зволікав з відповіддю, передає Top Rank.
"Я і фани чекаємо. Принеси мої пояси. Це те, що мені потрібно", – заявив Лопес.
Українець не став мовчать і відразу відповів зухвалому американцеві:
"Хлопче, повертайся в боксерський зал і будь готовий. Мені плювати, де відбудеться бій, нехай навіть у твоєму дворі", – заявив Ломаченко.
Раніше ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес знову відзначився зухвалою заявою напередодні бою з Василем Ломаченком.
Так, американець вважає, що топові легкої вагової категорії бояться виходити з ним на ринг.
"Хейні, Ломаченко та Рамірес викликають мене на бій? Сумніваюся, що це так, вони не хочуть мати проблем. Я відверто вам скажу, що ніхто з них не хоче боксувати зі мною. Ні Ломаченко, ні Хейні. Таких, як я, більше немає. Викликайте мене на бій, і я прийму виклик".
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".