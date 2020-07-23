Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) відреагував на зухвалі слова майбутнього суперника Теофимо Лопеса (15-0, 13 КО)

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно Лопес сказав українцю привезти всі пояси, якими він володіє.

Ломаченко довго не зволікав з відповіддю, передає Top Rank.

"Я і фани чекаємо. Принеси мої пояси. Це те, що мені потрібно", – заявив Лопес.

Українець не став мовчать і відразу відповів зухвалому американцеві:

"Хлопче, повертайся в боксерський зал і будь готовий. Мені плювати, де відбудеться бій, нехай навіть у твоєму дворі", – заявив Ломаченко.

Раніше ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес знову відзначився зухвалою заявою напередодні бою з Василем Ломаченком.

Так, американець вважає, що топові легкої вагової категорії бояться виходити з ним на ринг.

"Хейні, Ломаченко та Рамірес викликають мене на бій? Сумніваюся, що це так, вони не хочуть мати проблем. Я відверто вам скажу, що ніхто з них не хоче боксувати зі мною. Ні Ломаченко, ні Хейні. Таких, як я, більше немає. Викликайте мене на бій, і я прийму виклик".

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".