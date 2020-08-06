Український боксер Василь Ломаченко розповів, як ставиться до свого майбутнього суперника Теофімо Лопеса

"Мені подобається Лопес, він всю роботу робить за нас двох. Мені не потрібно нічого кричати, нічого говорити, не треба його дражнити, принижувати. Він сам все робить, сам розкручує цей поєдинок зі своїм татом. Вже не зачіпає те, що він говорить.

Це почалося півтора-два роки тому. Лопесу я нічого говорити не хочу. Все що потрібно, я вже сказав. Тепер я хочу тільки робити", - заявив Ломаченко.

Раніше ми писали, що американський боксер Теофімо Лопес заявив про бажання нокаутувати українця Василя Ломаченка.

За його словами, він радий, що не погодився на проміжний бій, оскільки бій з українцем є для нього пріоритетним. Розминкою для Лопеса стане бій з Ломаченком.

Він сказав Бобу Арум, що у нього не буде поєдинку для відновлення.

У Теофімо велике бажання повернутися на ринг, він дивиться вечори боксу від Top Rank на арені The Bubble, які додають йому мотивації.

"Знімати відео і підколювати Ломаченка було круто. Я просто хочу, щоб цей бій відбувся заради вболівальників і заради мене", – заявив Лопес.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".