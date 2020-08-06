Знаменита фітнес-модель Ана Чері показала свої вражаючі форми в спокусливому персиковому купальнику

Зірка поділилася новими спокусливими кадрами у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На знімках Чері чуттєво позує в яскравому купальнику-бікіні, який ідеально підкреслює красу її тіла. Так, персиковий наряд вигідно відтіняє засмаглу шкіру красуні, а глибокий ліф купальника дозволяє подражнити шанувальників пишними грудьми, які так і доводять, що "розмір має значення". Модель пов'язала на стегна кокетливе парео, яке додало її образу справжньої пляжної недбалості. Свій наряд Чері також доповнила великими золотими прикрасами.

На першому фото красуня витончено позує, стоячи в дверях. А ось на другому знімку вона вирішила встати на карачки, підкоривши фанатів млосним поглядом.

Шанувальники моделі прийшли в захват від таких знімків і тут же засипали її лайками і компліментами.

Раніше ми писали, що Чері підкорила видом в бірюзовому бікіні, зовсім не приховує її гідності – груди Ани навіть вислизнула з тісного ліфчика, на що звернули увагу користувачі Мережі:

"Вид на задньому дворі. Я тренуюся разом з вами, а Ви зі мною на сторінці @cheri_fit15, приєднуйтесь!",- написала Ана.

Свою популярність зірка отримала в Instagram після того, як почала тренуватися в спортзалі і записувати свої успіхи на відео. Ролики і фото з тренувань фітнес-моделі з пишними формами відразу ж набрали популярність. При цьому Ана має намір не худне, залишаючись в комфортній для себе формі з певними параметрами.

Нагадавши, фітнес-модель Ана Чері показала принади, що вислизнули з бікіні.

Як повідомляла Politeka, спекотна Ана Чері без одягу побешкетувала зі своєю трояндою в пінній ванній:"така солодка дівчинка".

Також Politeka писала, що розпалена Ана Чері в чорних мереживах влаштувала пікантні ігри в спальні.