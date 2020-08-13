Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато вразила незвичною зовнішністю

Зірка опублікувала фото в крихітному бікіні, знявши при цьому ліфчик, писати Politeka.net. Модель абсолютно не соромиться подібних фото, адже активно стежить за собою. Красуня не тільки відвідує косметологів, але і займається спортом.

Так, на одному з останніх фото модель позувала стоячи біля басейну. Ніколь взула незвичне взуття на платформі і підборах, що зробило ноги ще довше.

Модель була без ліфчика, прикривши одну молочну залозу хвилястим волоссям, а другу залишила оголеною. При цьому зірка завбачливо замалювала голу частину білим сердечком.

На голову красуня одягла маску у вигляді вушок кішечки.

Амато позувала, закинувши руки за голову і розставивши ніжки.

"Хочеш пограти зі мною в переодягання?...",- запитала красуня.

За 13 годин пост зібрав понад 12 тисяч лайків і багато лайків.

Користувачі мережі висловили бажання пограти з моделлю, а також відзначили сексуальність форм і довжину ніжок.

Нагадаємо, Ніколь Амато вбралася в напівпрозоре боді чорного кольору з глибоким декольте. Тканина обтягнула всі достоїнства фігури моделі.

Велике декольте було обрамлено стразами, що привертало увагу. Ніколь вигнулася на стільці, демонструючи частину пишних грудей. Модель провела пальчиком між принадами, притримуючи їх на місці.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато опублікувала сторіз, хвалячись великими грудьми.

Зірка позувала в чорному обтягуючому верху, який натягнувся на принадах. Апетитний бюст сидів в топіку ідеально, дозволивши помилуватися своєю красивою формою.

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