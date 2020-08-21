Українська тенісистка Марта Костюк заявила, що деякі спортсмени не володіють достатньою кількістю інформації, щоб говорити про політику

Своєю думкою вона поділилася в інтерв'ю на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".

"Не знаю, чи є сенс питати таких молодих людей і спортсменів про глобальні політичні питання. Я не кажу, що спортсмени не мають до цього ніякого відношення.

Я просто вважаю, що вони володіють занадто обмеженою кількістю інформації. Щоб мати якесь поняття про політику, потрібно володіти величезною її кількістю, тому що інакше можна когось образити і стати ворогом народу. Я патріотка, але мені тільки 18 років, і я думаю, що достатньо знати про те, що я ночувала на Майдані з людьми", – заявила Костюк.

Нещодавно ми писали, що український суперважкоатлет ігор Шевадзуцький (4-0, 4 КО) розповів, що думає про відносини Росії і України.

Також він повідомив, чому погодився на співпрацю з росіянином Олександром Повєткіним.

"Мене дуже турбує, що у нас з Росією настільки важкі відносини. Так, Уряд Росії веде дуже агресивну політику щодо України. Але я знав, куди їду. Я знав, що Олександр Повєткін з великою повагою ставиться до України та українців.

Я вирішив прийняти запрошення і відправитися в тренувальний табір Олександра. Розумів, що отримаю досвід від роботи з легендарним спортсменом, олімпійським чемпіоном і одним з кращих суперважковаговиків світу", - цитує слова Шевадзуцького видання Tribuna.

Нагадавши, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпас від чемпіона Грицая: "не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше здався після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "блін, Саня так постарів...".

Також Politeka писала, що Усику і Ломаченко збираються видати паспорти РФ, офіційну заяву: "ми ними пишаємося".