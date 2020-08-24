Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато засвітила апетитний бюст під час занять спортом

Зірка активно займається тренуваннями, завдяки яким "виточила" своє тіло, пише Politeka.net.

Красуня обтягнула свій шикарний бюст маленьким топом під час чергових занять і зняла селфі-відео. Бюст моделі блищав чи то від поту, чи то від якогось лосьйону і, здавалося, зараз вистрибнуть.

Форми виглядали ніби штучні через велике відсвічування на сонці.

Тонкий ланцюжок виблискував на шиї і надав ще більший акцент величезному вирізу.

Також довжина топіка була невеликою, тому можна було розгледіти пружний прес зірки.

Облягаючі легінси відмінно підкреслили апетитну п'яту точку Амато.

Козирок від сонця приховав очі зірки від променів.

Загалом, кадри вийшли дуже гарячими і інтригуючими. Однак користувачі мережі не поставили багато лайків, адже відео були оприлюднені в сторіз. Можливо, зірці написали компліменти в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала в машині, перебуваючи на першому сидінні. Зірка постала в одній нижній білизні.

Модель одягла чорний мереживний ліфчик, який підкреслив її шикарні груди. Ліфчик натягнувся на великих грудях, останні ледь не вистрибували з білизни і виглядали дуже спокусливо.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато вибрала для заняття бігом коричневий топік, який обтягнув її великі груди.

Тонка тканина натягнулася на неймовірних формах, які, здавалося, зараз вирвуться назовні.

Зірка зробила косичку, а також одягла великі сонячні окуляри. Пост також був оприлюднений в сторіз, що не принесло багато лайків від фанатів.

Нагадаємо, що Ніколь Амато ледь не вивалила пишний бюст з мікро-бікіні: "Ого, як їм тісно".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато спокусила своїми солодкими " диньками "в маленькому ТОПі:"Божественна".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато в тісному ТОПі довела до екстазу виглядом під час бігу: "ідеальна красуня".