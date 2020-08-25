Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато заворожила формами в компанії подружок

Зірка постійно хвалиться своєю ідеальною фігурою, яка стала результатом наполегливих тренувань, пише Politeka.net. Цього разу зірка позувала на червоній машині в компанії гарячих подружок.

Ніколь була в яскравій білизні. Ліфчик ззаду мав грайливий бантик, до якого доторкнулася пристрасна блондинка. Крихітні трусики-бікіні дозволили побачити пружну п'яту точку Ніколь.

Амато повернула голову вбік і доторкнулася пальцем до губ. У вусі моделі блищала велика сережка, роблячи образ вишуканішим.

Троє дівчат у червоній білизні позувала в кабріолеті, піднявшись на ноги, і посвітивши ідеальними тілами.

"Що все це означає?...",- підписала фото Ніколь.

За 12 годин пост зібрав майже 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі були в захопленні від такого яскравого і відвертого знімка, тому написали багато приємних повідомлень автору поста і її подругам.

"Божевільна трійця", - написав один з користувачів.

Нагадаємо, Ніколь Амато обтягнула свій шикарний бюст маленьким топом під час чергових занять і зняла Селфі-відео. Бюст моделі блищав чи то від поту, чи то від якогось лосьйону і, здавалося, зараз вистрибне.

Форми виглядали ніби штучні через велике відсвічування на сонці.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато сиділа на гідроциклі широко розсунувши ноги. Красуня стиснула груди руками так, що та здавалася ще більше.

Тонка талія і пружний живіт - це теж, від чого неможливо відвести погляду.

Зірка пильно дивилася в камеру, її губи прочинилися.

Нагадаємо, що Ніколь Амато ледь не вивалила пишний бюст з мікро-бікіні: "Ого, як їм тісно".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато спокусила своїми солодкими "диньками" в маленькому топі:"Божественна".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато в тісному топі довела до екстазу виглядом під час бігу: "ідеальна красуня".