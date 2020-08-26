Молода фітнес-модель Мішель Левін влаштувала гарячі танці прямо на надувній кулі

Спортсменка є професійним тренером, тому в її профілі в соціальній мережі Instagram можна побачити переважно спеціальні ролики із заняттями, завдання для тих, що худнуть і поради для тих, у кого певні проблеми зі спиною або розтягуванням м'язів.

Дуже часто Мішель розповідала, що запорука успішного заняття - це розминка перед ним. Тому цього разу Левін захопила милим роликом в Instagram, на якому позувала в спортивному костюмі. Катаючись на надуном кулі, дівчина підспівувала невигадливій індійській пісні і пародіювала рухи, характерні для танців індіанок. При цьому Мішель зазначила, що розминатися перед тренуванням завжди потрібно саме так - на позитиві.

"Режим Боллівуду виглядає так», - написала Мішель.

Ось як відреагували фанати:

"Ой, мамо, прогин хороший, Кращий просто", " тобто ти і тілом, і розумом красива .. любов з Індії», «Sei un sogno, ciao Michelle", "Ха-ха-ха 😘 😘 😘 люблю дивитися, як ти танцюєш і співаєш під пісню Боллівуду", «Вау, ти так мило виглядаєш під час танцю», «Боже, ти любиш боллівудську музику🤩 🤩 🤩 🙈 🙈», «любов до Боллівуду насправді привела мене в танець живота", "сексуальна фігура, за * ниця гарячої дівчини ❤ ️ ❤ ️" мені дуже сподобалися твої милі вирази Мішель! ❤️ із �🇮�».

Як відомо, Мішель багато років займається в залі, розповідає, як тримати себе у формі, як дотримуватися режиму і правильно харчуватися. Спортсменка щодня захоплює гарячими формами і мотивує дівчат бути здоровими зі спортивним тілом, тому її називають " мрією мільйонів":

"Тренування спини ... Мій шлях🙋 🏼 ♀️ ти зі мною? 🤨 4 основних вправи для спини.

1️ ⃣ 15 повторень / 5 підходів

2️ ⃣ 12 повторень / 4 підходи

3️ ⃣ 10 повторень / 3 підходи на руку

4-15 повторень / 5 підходів

Звернути увагу🅰️

- Пояс, який я ношу в останній вправі, призначений для зняття напруги з нижньої частини спини, щоб ви могли зосередитися на верхній частині, на якій ми зараз зосереджені. Звернути увагу ... 🅱️🤔 Ти не помреш, якщо не одягнеш пояс під час тренування. Але це обов'язково допоможе вам запобігти травми і перетренування, які призводять до дратівливої болю / недосипання / поганого настрою. Ось чому мене це дратує.

ФАКТ (про який ви, можливо, не знали, але ось він):

Опускання спини дуже важливо в кожній вправі стоячи і сидячи. Це коли ви лежите обличчям вгору, зігнутий прес, нижня частина спини може трохи відпочити. І тільки потім. Не дивно, чому у стількох людей проблеми з попереком? Може, тепер це має сенс?",- розповіла Мішель в Instagram.

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