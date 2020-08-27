Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала всю красу в білому одязі

Знаменитість публікує спекотні кадри у своєму Instagram, постійно інтригуючи своїх шанувальників, пише Politeka.net. Модель любить надягати відверті вбрання, щоб продемонструвати ідеальну фігуру.

Так, нещодавно красуня записала відео, поставши в білому сітчастому вбранні. Верх являв собою топ з пікантною сіточкою посередині і акуратним паском під грудьми.

Довжина топіка дала помилуватися стрункою талією і пружним животиком.

Також "королева спокуси" позувала в такого ж кольору шортиках з грайливою сіточкою у формі трусиків. Види захоплювали своєю красою. Тим більше, що біла тканина обвила стрункі ніжки знаменитості, а поясок обплів талію

Різні прикраси доповнили образ. Також модель розпустила волосся і зробила макіяж, чим лише підкреслила свою красу.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже були оприлюднені в сторіз. Ймовірно, красуня отримала масу приємних слів в дірект.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала на червоній машині в компанії гарячих подружок.

Ніколь була в яскравій білизні. Ліфчик ззаду мав грайливий бантик, до якого доторкнулася пристрасна блондинка. Крихітні трусики-бікіні дозволили побачити пружну п'яту точку Ніколь.

Амато повернула голову вбік і доторкнулася пальцем до губ.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато продемонструвала кадри своїх гарячих тренувань, але і засвітила досконалу фігуру.

Красуня підійшла близько до камери і почала виконувати присідання. Від кожного руху її шортики натягувалися на сідницях і, здавалося, можуть тріснути від напруги.

Нагадаємо, що Ніколь Амато ледь не вивалила пишний бюст з мікро-бікіні: "Ого, як їм тісно".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато спокусила своїми солодкими " диньками "в маленькому ТОПі:"Божественна".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато в тісному ТОПі довела до екстазу виглядом під час бігу: "ідеальна красуня".