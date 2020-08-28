Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато дала помилуватися своїми величезними принадами в топі

Красуня активно займається спортом, а потім хвалиться результатами в Instagram, пише Politeka.net. Так, модель записала кілька сторіз, демонструючи неймовірні і блискучі від лосьйону форми зверху.

Зірка натягнула на пишні груди тонкий чорний топік з напівпрозорою вставкою посередині. Товсті бретельки натягнулися на плечах і ніби вп'ялися в шкіру.

Крізь "сіточку" було видно спокусливі груди, які "розклалися" з боків під чорною тканиною.

Принади виглядали досконало в такому вбранні. Крім того, модель натягнула вище стегон спортивні шортики, які виділили пружну п'яту точку і оголили накачані ніжки: "Шикарніше нікуди".

Різні прикраси доповнили образ. Зірка закинула волосся набік і поусміхалася в камеру.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже були оприлюднені в сторіз. Можливо, красуню обсипали компліментами в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ніколь Амато постала в білому сітчастому вбранні. Верх являв собою топ з пікантною сіточкою посередині і акуратним паском під грудьми.

Довжина топіка дала помилуватися стрункою талією і пружним животиком.

Також вона позувала в такого ж кольору шортиках з грайливою сіточкою у формі трусиків.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато повернулася спиною до камери і почала активно стрибати і трусити своєю «п'ятою точкою». Варто відзначити, що виглядали ці рухи вражаюче.

"Хочеш подивитися, як я роблю тверк?",- підписала фото красуня, заінтригувавши фанатів.

Нагадаємо, що Ніколь Амато звела з розуму спокусливою позою в крихітному бікіні: "хочеш покататися?".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато розпалила виглядом, кадри пристрасті: "хочеш пограти зі мною?".

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