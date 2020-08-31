Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала у всій красі свої сідниці
Зірка регулярно хвалиться в своєму Instagram жаркими кадрами, повідомляє Politeka.net. Цього разу модель вразила красою, знімаючи себе біля дзеркала.
Катерина постала в маленькому чорному топі, який обтягнув її шикарні груди і оголив тонку талію зі сталевим пресом.
Однак найцікавіше в досить сміливому кадрі - це те, що красуня спустила сірі штани і блиснула найсолодшими місцями.
Катерина стояла в крихітних трусиках, які натягнулися вище її стегон гарної форми. Пружні сідниці виглядали просто неймовірно.
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Накачані ніжки також варті уваги, адже їх рельєф просто чудовий: "Як же це шикарно".
Модель розпустила довге волосся і дивилася в телефон.
"Поки мені здається, що я мало**п, іншим здається, що у мене імплантанти", - написала Усманова.
Також тренер прокоментувала, мовляв, деякі підписники постійно у неї цікавляться про якусь смугу на сідниці, нібито у зірки вони несправжні. Однак модель спростувала ці чутки.
Кадри не зібрали багато лайків адже були оприлюднені в сторіз, ймовірно, зірку засипали коментарями в особистому листуванні.
Нагадаємо, Катерина Усманова, позбувшись зайвого одягу, показала як потрібно правильно наносити олію на оголені частини тіла. При цьому вона засвітила свої пружні стегна і сідниці, всі жінки про такі мріють. За словами зірки, Змащені частини тіла потрібно як слід обробити.
"Присмоктуємося банкою і водимо по проблемних місцях по п'ять хвилин на кожну", - наголошується в ролику, який тренер опублікувала в сторіз.
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